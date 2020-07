Reino Unido adia próxima fase de suspensão da quarentena por aumento de casos de coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, informou nesta sexta-feira (31), que adiará o próximo estágio de afrouxamento da quarentena por pelo menos duas semanas devido a um aumento nas taxas de infecção pelo novo coronavírus. O líder conservador disse que é "preciso colocar o pé" no freio para manter o vírus sob controle.

Bares e restaurantes foram reabertos no início de julho. Cassinos, lugares para jogar boliche e pistas de patinação deveriam reabrir neste sábado (1º), assim como as salas de exposições. Recepções de casamento de até 30 pessoas também deveriam ser permitidas novamente.

obrigação de usar uma máscara , até agora aplicada às lojas, será estendida para outros locais, como museus, cinemas e locais de culto. "Sei que os passos que estamos tomando serão um verdadeiro golpe para muitas pessoas. Sinto muito por isso, mas simplesmente não podemos correr o risco", argumentou Johnson.

Em um estudo semanal publicado nesta sexta-feira, o Escritório Nacional de Estatística (ONS) do Reino Unido informou que entre 20 e 26 de julho havia cerca de 0,78 novas infecções por Covid-19 para cada 10 mil habitantes - algo como 4,2 mil novas infecções por dia. Isso representa um aumento em comparação com os 2,8 mil novos casos estimados por dia na semana anterior.

"O que vemos nos dados do ONS e em outros números é que provavelmente atingimos os limites do que podemos fazer em termos de abertura da sociedade", disse o diretor médico Chris Whitty com Johnson.

partes do estado de Lancashire Novas restrições já foram impostas aos moradores em partes do norte da Inglaterra. Os habitantes da Grande Manchester,e Yorkhsire, no oeste, agora estão proibidos de se encontrar com outras pessoas em suas casas ou jardins.

O governo escocês anunciou que desaconselha qualquer viagem a essas regiões. "Para tentar não escalar o problema e minimizar o risco de transmissão adicional aqui, o governo escocês desencoraja fortemente viagens não essenciais entre a Escócia e essas regiões do norte da Inglaterra", anunciou a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no Twitter.

De acordo com um levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, o Reino Unido é o terceiro país do mundo mais afetado em mortes decorrentes da Covid-19, com 46.084 óbitos. A nação está atrás apenas de Estados Unidos e Brasil.