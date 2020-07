Reino Unido lança plano para combater a obesidade, fator de risco para a Covid-19

Limitar anúncios de fast food, detalhar as calorias dos cardápios e andar de bicicleta por prescrição médica são algumas das medidas do plano do governo do Reino Unido contra a obesidade anunciado nesta segunda-feira (27), depois que um estudo apontou a obesidade como um agravante da Covid-19.

"Sabemos que a obesidade aumenta o risco de doenças graves e de morte por coronavírus, por isso é fundamental que tomemos medidas para melhorar a saúde de nossa nação e proteger o NHS (sistema nacional de saúde britânico)”, declarou o ministro da Saúde, Matt Hancock, em comunicado.

A campanha incentivará as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e a perder peso quando necessário, afirmou a instituição em um comunicado, lembrando que a obesidade é uma "bomba-relógio".

As medidas anunciadas incluem a proibição de publicidade na televisão e na internet de comida não saudável antes das 21h, "quando é mais provável que as crianças estejam expostas", assim como a obrigação de restaurantes e redes de delivery com mais de 250 funcionários informar o número de calorias em seus menus.

Os supermercados terão de acabar com os descontos em comidas não saudáveis e não poderão colocar esses produtos "em locais importantes de seus estabelecimentos, como na frente das caixas registradoras ou na entrada". "Quando você faz uma compra, é justo que tenha acesso às informações adequadas sobre a comida que come para ajudar as pessoas a tomarem as decisões corretas", disse Hancock.

Governo britânico irá ampliar serviços de saúde dedicados à perda de peso

Clínicos gerais poderão prescrever exercícios como andar de bicicleta

JUSTIN TALLIS/AFP/JC