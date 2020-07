Polícia detém voluntário de catedral por suspeita de ação em incêndio

Um voluntário da catedral gótica de Nantes, no Oeste da França, foi detido pela polícia neste domingo, após um incêndio que destruiu vitrais e o grande órgão da igreja do século XV no sábado. O homem, um refugiado de Ruanda, era o responsável por fechar o local na noite de sexta-feira, e os investigadores buscam esclarecer inconsistências no cronograma do suspeito.

Segundo o procurador Pierre Sennès, não há vestígios de invasão no nível do acesso externo da catedral. Ele ressaltou, no entanto, que "qualquer interpretação que possa implicar a pessoa na prática dos fatos é prematura e precipitada".

O incidente ocorre pouco mais de um ano após um grande incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que destruiu o telhado e a torre principal da igreja. Em Nantes, o fogo foi rapidamente contido, e o dano foi menor.

As chamas começaram no início da manhã de sábado no horário local. Mais de cem bombeiros combateram o fogo, extinguindo-o completamente na parte da tarde.

O incêndio surgiu atrás do grande órgão da igreja, que ficou destruído, segundo o chefe dos bombeiros, Laurent Ferlay. Vitrais na parte frontal da catedral foram quebrados, e o fogo também consumiu uma pintura do século 19 que veio de Roma.