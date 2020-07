Recorde de casos de Covid-19 ameaça promessa de reabertura dos EUA

Nova York, que até abril era epicentro da doença nos EUA O surto de coronavírus nos EUA - antes concentrado nos densos centros urbanos de, e Nova Jersey - agora está crescendo em 39 dos 50 estados do país, das regiões mais quentes no Sul e no Oeste até o Meio-Oeste. Restrições ao comércio, proibição de reuniões e obrigatoriedade do uso de máscaras tornaram-se fonte de debate em um ano eleitoral cada vez mais polarizado.

Não são mais apenas Flórida, Arizona, Texas e Califórnia. Estados como Oklahoma e Nevada estão relatando números recordes de novos casos de coronavírus, hospitalizações e mortes, segundo dados rastreados pelo The Washington Post. Mais de 62 mil novas infecções foram notificadas em todo o país na terça-feira (14), levando o número de ocorrências a ultrapassar os 3,41 milhões.

Nesta quarta-feira (15), passou de 300 mil Fora dos Estados Unidos, esse tipo de crescimento explosivo pode ser encontrado apenas no mundo em desenvolvimento, em países que carecem da riqueza e dos recursos dos Estados Unidos. O número de novos casos relatados somente na Flórida na semana passada ultrapassa a contagem total na maioria dos países europeus.

Pelo menos 133 mil norte-americanos morreram de Covid-19 até o momento, com Flórida, Carolina do Norte, Alabama, Nevada e Utah relatando números recordes de óbitos na terça-feira.

O número diário de mortes por coronavírus nos EUA tem aumentado recentemente, após meses de declínio, com quase 4,5 mil registradas nos últimos sete dias no país. E especialistas alertam que a tendência provavelmente é piorar. Texas, Arizona e Carolina do Sul viram o número de mortos subir mais de 100% nas últimas quatro semanas. Cinco outros estados - Flórida, Mississippi, Tennessee, Califórnia e Louisiana - tiveram um salto de pelo menos 20% no período.

Os números de casos estão aumentando na maior parte do território norte-americano, inclusive em muitos estados que foram os primeiros a reabrir. Como o número hospitalizados e os que testam positivo também estão aumentando em muitos desses locais, o pico de casos não pode ser explicado apenas pelo aumento dos testes.

Em muitos estados, os hospitais estão ficando sem camas. Alguns dos maiores centros urbanos do país - Atlanta, Dallas, Los Angeles, Miami, Phoenix, Jacksonville, Flórida - tiveram um crescimento fora de controle com poucos sinais concretos de progresso. "Deixe a política de lado e use uma máscara", disse o prefeito de Jacksonville, o republicano Lenny Curry, no Twitter.

À medida que novos casos continuam a aumentar no Sudeste e Oeste, sinais problemáticos estão surgindo em outras partes do país. O condado que inclui Oklahoma City tem em média duas vezes mais casos do que há duas semanas atrás. Os números começaram a aumentar novamente em Minneapolis, após semanas de progresso. E Wisconsin e Ohio estão com mais novas infecções diárias do que em qualquer ponto anterior da pandemia.

Em Miami, seis hospitais atingiram capacidade máxima

Em Miami, nem todos aderiram ao uso de máscaras

CHANDAN KHANNA/AFP/JC

No condado de Miami-Dade, o maior da Flórida, seis hospitais atingiram a capacidade máxima com o aumento dos casos de vírus. A situação levou o prefeito a reverter os planos de reabertura, impondo um toque de recolher e só permitindo que restaurantes façam entregas. Governadores de todo o país estão enfrentando uma pressão para exigir o uso de máscaras e montam uma resposta mais coerente à pandemia, à medida que os casos atingem níveis recordes, as mortes diárias aumentam e os hospitais enfrentam aumento no número de ocupação de leitos. Um coro crescente de autoridades locais e especialistas em saúde alertou que as infecções podem sair do controle, a menos que os governadores adotem medidas de saúde pública que se apliquem a todos. "Estamos implorando por uma resposta uniforme do estado", disse o prefeito Chokwe Antar Lumumba, de Jackson, no Missouri, onde os leitos das unidades de terapia intensiva estavam se aproximando da capacidade máxima.





Fracasso em suprimir o ressurgimento de infecções ameaça recuperação econômica