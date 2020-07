Com aumento de casos de coronavírus, Argentina volta a se isolar

Os argentinos aguentaram mais de cem dias dentro de casa. No início da quarentena, uma das mais longas do mundo, o país registrava entre 80 e 150 casos por dia. Em junho, o presidente Alberto Fernández até ensaiou uma flexibilização, mas a chegada do inverno foi fatal. O frio aumentou o número de infecções e obrigou o governo a voltar atrás. Após a retomada do confinamento, o clima nas ruas de Buenos Aires é uma mistura de raiva, angústia e incerteza.

Outros protestos já haviam ocorrido na capital. Na quinta-feira (9), feriado do Dia da Independência, muitos argentinos saíram às ruas das principais cidades do país em marchas e carreatas para protestar contra a volta do confinamento. No dia seguinte, a Argentina registrou o recorde de 3,6 mil novos casos e 54 mortes em 24 horas - pouco diante da tragédia dos vizinhos, mas um número alto se comparado aos primeiros meses da pandemia.

Ao Estadão, o médico e ex-diretor de ação sanitária da Organização Mundial da Saúde (OMS), Daniel López-Acuña, disse que o clima não ajudou a Argentina. "O isolamento começou nos meses mais quentes. A chegada do inverno aumentou a disseminação do vírus", afirmou, referindo-se à tendência de maior aglomeração em espaços fechados após o país registrar suas primeiras temperaturas negativas. "O grande problema passou a ser como manter o isolamento por tanto tempo, já que a única coisa que funciona é a redução da mobilidade."

Por iniciar o confinamento tão cedo - em 20 de março O País foi o primeiro na América Latina a registrar uma morte, em 7 de março. Não é que a quarentena tenha sido um fracasso na Argentina. O isolamento, que foi levado a sério pela maioria da população, salvou vidas. Hoje, o quadro epidemiológico é menos dramático do que no restante da América do Sul.-, o país tem uma das menores taxas de mortalidade por habitante da região - 1.774 mortos e mais de 94 mil infectados.

Paciência da população com quarentena está no limite