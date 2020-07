Flórida registra maior avanço diário de casos de Covid-19 dos Estados Unidos

As novas infecções por Covid-19 ficaram em 15.299 na Flórida no sábado, o maior aumento na comparação diária de qualquer estado dos Estados Unidos desde o início da pandemia, enquanto dezenas de outros também registravam avanços nos registros da doença. No sábado, o número de infecções diárias superou 60 mil pelo terceiro dia seguido no país, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.