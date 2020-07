OMS reconhece formalmente transmissão do coronavírus pelo ar

Após pressão de cientistas , a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, nesta quinta-feira, um informe científico em que passa a considerar o risco de transmissão do coronavírus pelo ar. Com isso, máscaras passam a ser recomendadas para ambientes fechados. "Essas informações são importantes para entender a melhor forma de prevenir a infecção e limitar a propagação do vírus", afirma a entidade.

As evidências sugerem que o vírus se espalha entre as pessoas através de contato direto, indireto (superfícies ou objetos contaminados) ou contato próximo com infectados. Mesas, maçanetas e corrimãos também são vetores de transmissão.

Os infectados podem transmitir o vírus por secreções de boca e nariz, liberadas quando alguém tosse, espirra, fala ou canta. As gotículas podem entrar por boca, nariz ou olhos. Para evitar o contato com essas gotículas, é importante manter pelo menos um metro de distância, lavar as mãos com frequência e cobrir a boca com um lenço de papel ou cotovelo dobrado ao espirrar ou tossir.

Alguns procedimentos médicos podem produzir gotículas muito pequenas (aerossóis) que são capazes de permanecer suspensas no ar por longos períodos. Quando tais procedimentos médicos são realizados em pessoas infectadas em unidades de saúde, esses aerossóis podem conter o vírus e ser inalados por outras pessoas se não estiverem usando equipamento de proteção individual apropriado.

A OMS informa que a transmissão ocorre principalmente nas pessoas quando apresentam sintomas, mas também pode ocorrer imediatamente antes do desenvolvimento dos sintomas, quando ficam próximas a outras por períodos prolongados.