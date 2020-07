Com mais 64,7 mil casos de Covid-19, EUA tem novo recorde diário

Os Estados Unidos atingiram um novo recorde de casos de Covid-19 confirmados em um período de 24 horas: mais 64.771, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país (o CDC, na sigla em inglês). Na contagem do órgão, o recorde anterior havia sido registrado cinco dias atrás, em 4 de julho, quando 57.718 contaminações foram registradas.

No total, o número de casos de Covid-19 nos EUA chegou a 3.047.671, praticamente 1/4 de todos os casos identificados no mundo. Ainda nos EUA, o número de mortos cresceu em 991 no período entre quarta (8) e quinta-feira (9), de acordo com o CDC, e totaliza agora 132.056.