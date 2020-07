Embaixador dos EUA que almoçou com Bolsonaro testa negativo para Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Embaixada dos EUA no Brasil informou, por meio de uma rede social, que o embaixador Todd Chapman fez teste para o novo coronavírus e teve resultado negativo.

"O embaixador e a sra. Chapman permanecerão em casa em quarentena. A Embaixada dos EUA está avaliando toda a equipe que pode ter sido exposta à Covid-19. A embaixada e os consulados continuam a seguir os procedimentos do CDC (Centro de Controle de Doenças dos EUA)", disse a embaixada, no post.

Bolsonaro disse que contraiu a Covid-19 No sábado (4), o embaixador recebeu o presidente Jair Bolsonaro para um almoço em celebração ao Dia da Independência dos EUA. Nesta terça (7),

Naquele encontro, Chapman posou para fotos ao lado de Bolsonaro, do chanceler Ernesto Araújo e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eles não usavam máscaras nem seguiam as recomendações de evitar proximidade física como forma de diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19.