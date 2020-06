Empresa chinesa diz que candidata a vacina contra Covid-19 é promissora

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O China National Biotec Group (CNBG) afirmou que resultados iniciais de testes em humanos para uma candidata a vacina contra o novo coronavírus sugere que ela pode ser segura e efetiva. Trata-se da segunda da empresa a mostrar resultados encorajadores nos testes clínicos.

A vacina experimental, desenvolvida por uma unidade de Pequim do CNBG, induziu anticorpos de algo nível em todos os participantes inoculados em um teste envolvendo 1.120 pessoas saudáveis, de acordo com dados preliminares, disse o CNBG no domingo (28), sem dar mais detalhes.

Outra candidata a vacina, criada pela empresa chinesa CanSinoBIO em parceria com a Academia Militar de Ciências Médicas, teve seu uso autorizado em unidades do Exército chinês.

Laboratórios do mundo inteiro disputam para encontrar uma vacina contra o vírus, que foi detectado pela primeira vez no fim de 2019 na China e que já deixou meio milhão de mortos.

Quase metade das 17 vacinas atualmente em processo de testes clínicos (ou seja, em humanos) estão sendo desenvolvidas por institutos chineses, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Empresas e pesquisadores chineses receberam permissão para testar oito candidatas a vacina em humanos tanto no país quanto no exterior.

"Os dados dos testes clínicos demonstraram um bom perfil de segurança e níveis elevados de resposta imune humoral e celular", afirmou a CanSinoBio em um comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, onde tem cotação.

Por esse motivo, a Comissão Militar Central, a instituição à qual está vinculado o Exército chinês, aprovou em 25 de junho um uso militar da vacina.

Ainda segundo a OMS, além das 17 vacinas que estão sendo testadas em humanos, outras 132 estão em fase de avaliação pré-clínica. Nenhuma delas recebeu a autorização de comercialização.