Autoridades de Finlândia, Noruega e Suécia detectam níveis incomuns de radiação

Autoridades nucleares da Finlândia, Noruega e Suécia registraram um aumento considerado incomum nos níveis de radiação na região norte da Europa neste mês de junho, com o Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda afirmando que os isótopos podem ter vindo do Oeste da Rússia e se tratar de "dano em elemento combustível de alguma usina nuclear". A estatal russa Rosenergoatom negou que haja algum problema nas duas plantas localizadas no nordeste do país.