OMS vê alta no número de casos de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou o maior número de novos casos de Covid-19 em 24 horas, no domingo. No intervalo, foram contabilizados mais 183 mil novos casos da doença, sob liderança de Brasil (54.771) e Estados Unidos (36.617). A Índia também registrou avanço expressivo de casos em 24 horas: 15,4 mil, segundo a OMS.

Ao todo, a OMS reportou mais de 8,7 milhões de casos desde o início da pandemia. No mundo, o total de mortes supera 460 mil óbitos, com aumento diário de 4.743. Mais de dois terços dos novos casos de óbitos foram registrados nas Américas.

Pela contagem global da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o número de casos confirmados está agora em 8.892.595, com 465.896 mortes, das quais 120 mil nos EUA, seguidos por 50 mil no Brasil e 42,7 mil no Reino Unido.

A Europa continua mostrando sinais de normalização, após o pior momento da crise sanitária no continente. Na Espanha, após três meses de lockdown, as autoridades encerraram o estado de emergência nacional, o que libera a população, de 47 milhões, para viajar livremente pelo país, pela primeira vez desde 14 de março.

Os EUA mantêm o maior número de casos confirmados da doença, 2,2 milhões, e o maior número de mortes, mais de 120 mil.

Diretor da OMS diz que atingir o equilíbrio é difícil