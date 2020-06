Trump assina decreto por padrões mais estritos na polícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (16) um decreto para reforçar os padrões na polícia do país, após episódios recentes de excessos de agentes terem causado mortes e protestos, sobretudo a morte de George Floyd, um homem negro sufocado por um policial branco. Além das novas diretrizes na segurança, Trump mostrou otimismo com a reabertura econômica do país e previu uma reação rápida.