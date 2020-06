Países reabrem economia no pico da pandemia

O Brasil não é o único país que decidiu retomar as atividades econômicas sem ter atingido o pico da pandemia de coronavírus. Outros também optaram pelo fim do isolamento rígido no momento em que o vírus mais avança. Presos entre as catástrofes econômica e sanitária, a determinação de governos de América Latina, África, de estados norte-americanos, além de Rússia e Índia, aumenta o risco de agravamento da crise.

Dois meses atrás, quando havia 1 milhão de casos confirmados de coronavírus no mundo, a recomendação era quarentena, muitas vezes com um duro lockdown, e fechamento de estabelecimentos não essenciais. Nesta semana, o número de casos ultrapassou 7 milhões, com 136 mil novas infecções detectadas no domingo (7), recorde em um único dia desde o início da pandemia. A ordem do dia? Reabertura.

Para as autoridades de saúde, este é um momento perigoso. "Não é hora de nenhum país pisar no freio", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), em entrevista no início da semana. "A crise está longe de terminar."

Na quarta-feira (10), no Brasil, a região Nordeste ultrapassou a Sudeste e é a que mais concentra casos,com 35,2% das infecções. O Norte aparece na sequência, com 20,8% do total.

Embora as taxas de infecção nas grandes cidades norte-americanas e na Europa tenham diminuído, o vírus vem se espalhando pelo mundo. O pico global de infecção pode demorar meses a chegar. Na ausência de uma vacina ou tratamento, a única estratégia comprovada ainda é limitar o contato humano.

Mas administrar as incertezas e a impaciência de um lockdown não é tão simples na maioria dos lugares. Em muitos países, os governos temem o impacto do vírus na economia, que limita a vontade política de manter os estabelecimentos fechados ou de decretar uma nova quarentena.

Na terça-feira (9), o principal especialista em doenças infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, descreveu a Covid-19 como seu "pior pesadelo". "Em quatro meses, devastou o mundo inteiro", disse. "E ainda não acabou."

Dos 136 mil novos casos relatados no domingo, 75% se concentraram em apenas dez países, a maioria no continente americano e sul da Ásia - entre eles Índia, Brasil, México e África do Sul. Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), disse que a crise "levou a América Latina ao limite".

Manipulação de números e supressão de informações são estratégias

Índia enfrenta a onda de infecções mais forte da Ásia, com mais de 10 mil novos casos diários e 290 mil contaminados

XAVIER GALIANA/AFP/JC