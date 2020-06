Nova Zelândia não tem mais casos ativos

A Nova Zelândia não tem mais nenhum caso ativo de coronavírus. As autoridades do país anunciaram, ontem, que o último paciente que estava em isolamento social recebeu alta. Em vez de tentar apenas suprimir a transmissão, a Nova Zelândia adotou uma estratégia de eliminação. O país aplicou regras severas de isolamento social, impedindo a circulação de pessoas e permitindo apenas que serviços essenciais funcionassem. Todas as restrições sobre pessoas e empresas, exceto os controles de fronteira, foram encerradas à meia-noite de ontem, abrindo caminho para uma retomada.