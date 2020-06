China mobiliza tropas em meio a disputa de fronteira com a Índia

A China mobilizou milhares de paraquedistas e veículos blindados no fim de semana para um treinamento próximo da fronteira com a Índia. O movimento de tropas ocorre no momento em que os dois países mais populosos do mundo retomaram embates na chamada Linha de Controle, fronteira que já foi objeto de uma guerra em 1962.

Desde o começo de maio, tropas chinesas são acusadas pela Índia de invadir a região de Ladakh, uma área remota nos Himalaias. Para tentar acalmar a situação, duas delegações com generais se encontraram no ponto de fronteira de Moldo, do lado chinês, no sábado. Ao mesmo tempo, contudo, Pequim fez a sinalização militar.

Os dois gigantes asiáticos têm 3.488 quilômetros de fronteira compartilhada, e a última crise havia ocorrido em 2017, no platô de Doklam. Os dois lados criticam a construção de estradas e a instalação de infraestrutura em áreas disputadas.