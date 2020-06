Cidade de Nova York começa reabertura após três meses

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Nova York começa a relaxar a quarentena. Nesta segunda-feira (8), a previsão era de que 400 mil moradores voltassem ao trabalho, no primeiro dia da reabertura da maior cidade dos Estados Unidos, após três meses de restrições para conter a propagação do novo coronavírus. A retomada das atividades na construção civil, assim como em fábricas e lojas de varejo, é o primeiro passo em direção ao retorno à normalidade.

Autoridades estaduais e municipais disseram estar otimistas depois que a capacidade de testagem aumentou e o número de novos casos de Covid-19 caiu pela metade nos últimos dias - a cifra atual gira em torno de 500 infecções diárias.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que serão testadas 35 mil pessoas na cidade diariamente, como forma de monitorar a situação da doença. Antes epicentro da pandemia nos EUA, Nova York concentra mais de 20% das quase 2 milhões de mortes por Covid-19 no país, com ao menos 21.844 óbitos e 203.819 infecções registradas.

Grande parte do estado de Nova York já passou para a segunda fase do plano de retomada, mas, devido - entre outros aspectos - aos protestos antirracismo que levaram milhares de pessoas às ruas, algumas autoridades de saúde consideram a reabertura da cidade um pouco precipitada.