OMS diz esperar que Brasil continue a reportar números diários sobre a pandemia

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan afirmou que a entidade acredita que o Brasil continuará a informar seus números diários sobre a pandemia da Covid-19. "Nosso entendimento é que o governo do Brasil continuará a reportar os importantes números diários, de uma maneira desagregada", disse ele durante entrevista coletiva, acrescentando que a OMS tem tido acesso a "dados extremamente detalhados" da Organização Pan-Americana (Opas) e do próprio País sobre os números brasileiros. "Esperamos realmente que isso continue."

Ryan lembrou que o Brasil é um país "muito grande, tem uma população muito diversa, parte dela muito vulnerável, particularmente em áreas urbanas, populações indígenas e outras".

Além disso, afirmou que a OMS "continuará a apoiar o Brasil, e o povo do Brasil" na luta contra a doença. "É, porém, ao mesmo tempo muito importante que as mensagens sobre transparência e compartilhamento de informação sejam consistentes e que possamos confiar nas informações dos nossos parceiros do Brasil", enfatizou, lembrando que isso é importante também para que a população possa "gerenciar seus riscos".

A autoridade pediu que "qualquer confusão que exista possa ser resolvida" em relação aos números e que os governos federal e estaduais possam continuar a se comunicar "de modo transparente com seus cidadãos a fim de acabar com essa pandemia o mais rápido possível".

Americas Central e do Sul têm aceleração de casos

Ryan mostrou preocupação com o quadro das Américas Central e do Sul na pandemia de novo coronavírus. "Neste momento, a epidemia na América Central e do Sul é a mais complexa de todas as situações que enfrentamos globalmente", disse durante entrevista coletiva. Ryan recomendou que o mundo "trabalhe e vá ajudar os países da região" a lidar com o "grande impacto" do problema, citando que há "aceleração de casos na maioria dos países do México ao Chile".

Ryan pediu "forte liderança dos governos na América Latina para lidar com a pandemia e também "solidariedade" entre as nações. "Não é apenas um país, são muitos países enfrentando epidemias muito severas", afirmou. "O que vimos na Europa e na América do Norte nos sistemas de saúde...agora há pressão por leitos e nem todos os países (das Américas Central e do Sul) conseguem lidar com a doença, por diferentes razões", alertou ainda.

Líder da resposta da OMS à pandemia e também presente na coletiva, Maria Van Kerkhove disse que a situação nos países da região é de fato similar ao de muitos países várias semanas ou meses atrás. Diante disso, ela insistiu em uma abordagem abrangente, "com toda a população engajada" para proteger de uma infecção a si mesmo, sua família e outras pessoas.

Além disso, insistiu na necessidade de realizar testes, rastrear contatos dos doentes, que os doentes confirmados e suspeitos façam quarentena e que os mais graves recebam tratamento adequado. "Temos de nos lembrar que essas intervenções funcionam. Não apenas uma delas, mas seu conjunto", ressaltou.