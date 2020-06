Situação da pandemia está melhorando na Europa, mas globalmente piora, diz OMS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou nesta segunda-feira (8) que o quadro da pandemia da Covid-19 melhora na Europa, "mas globalmente piora". O alerta foi feito durante entrevista coletiva virtual da instituição, na qual a autoridade lembrou que já foram reportados à OMS quase 7 milhões de casos da doença, com quase 400 mil mortes.

"Os países não devem relaxar agora na luta contra a pandemia", enfatizou, lembrando que, entre as medidas, rastrear contatos das pessoas contaminadas "continua a ser crucial" no combate ao vírus.

Ele também voltou a insistir na necessidade de encontrar e isolar os casos suspeitos, tratando os que foram confirmados e precisarem de apoio médico.

Em sua fala, Ghebreyesus também citou a gravidade do quadro nas Américas. Ele lembrou que, dos casos reportados no domingo, quase 75% vieram das Américas e do sul da Ásia.