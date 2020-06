Manifestações por igualdade racial foram subvertidas por brigas, diz Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou seu desconforto com os atos de violência e depredação em manifestações por igualdade racial que começaram nos Estados Unidos e se espalharam também por várias nações do mundo, incluindo o Reino Unido.

"As pessoas têm o direito de protestar pacificamente, enquanto observam o distanciamento social, mas não têm o direito de atacar a polícia", afirmou Johnson, neste domingo (7), pelo Twitter. "Essas manifestações foram subvertidas por brigas - e são uma traição à causa que pretendem servir. Os responsáveis serão responsabilizados", alertou o premiê.

Neste domingo, houve confrontos em Londres, onde a estátua de Winston Churchill foi grafitada. Em Whitehall, houve confronto entre a polícia e uma pequena multidão de manifestantes que jogavam objetos contra policiais, incluindo garrafas e cones de trânsito, informou o The Guardian. A polícia deteve os manifestantes que tentavam entrar na King Charles Street ao lado do Ministério das Relações Exteriores.

Os manifestantes derrubaram a estátua com uma corda, cortaram a cabeça e sentaram com o joelho sobre ela, em referência à ação policial que terminou com o assassinato de George Floyd pela polícia norte-americana. O restante da estátua foi jogado na água, no porto de Bristol.