Covid-19 leva à subvacinação em algumas regiões do mundo

Anfitrião da Cúpula Global de Vacinas, iniciada nesta quinta-feira (4), o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, reuniu ao menos 35 líderes globais para tentar arrecadar US$ 7,4 bilhões para imunizar 300 milhões de crianças em todo o mundo até 2025. O montante será destinado à Gavi, a Aliança da Vacina, uma organização internacional que visa melhorar o acesso à imunização nesses locais.

A verba é considerada vital não apenas para proteger crianças de doenças como poliomielite, difteria e sarampo, mas também para ajudar a garantir a recuperação global da pandemia. Há o início de uma constatação de que, por causa da Covid-19, a imunização em crianças diminuiu de ritmo em países com menos recursos.

Em sua participação, a chanceler alemã, Angela Merkel, por exemplo, salientou que há o risco de doenças controladas voltarem. "Temos que ter vacinação em massa no mundo todo", afirmou. Da França, o presidente Emmanuel Macron disse esperar que a vacina contra a Covid-19 esteja pronta e a preço acessível "em breve".

Pedro Sánchez, da Espanha, disse que espera que a vacina contra a Covid-19 possa chegar ao mesmo tempo para os países em desenvolvimento. Também aproveitou para falar sobre a América Latina. "É uma das regiões com os maiores índices de desigualdade no mundo, com muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Ninguém estará protegido até que todos estejam protegidos", afirmou.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que todas as vacinas são importantes. E destacou que, quando descoberta, a imunização da Covid-19 também será um "bem mundial".