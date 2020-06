Contra lei de segurança da China, Reino Unido oferece moradia a habitantes de Hong Kong

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A nova lei de segurança, aprovada pela China na semana passada, permite a atuação de suas forças para reprimir atos de secessão ou terrorismo, entre outros, em Hong Kong. Diante da medida, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que pretende oferecer moradia no Reino Unido a quase metade da população de Hong Kong.

Johnson considera o contingente sob risco após a China aprovar a lei que aperta o cerco sobre dissidentes no território, e afirmou que colocará em prática a medida se Pequim a implementar. "Muitas pessoas em Hong Kong temem que seu modo de vida - que a China prometeu manter - esteja sob ameaça", escreveu o premiê em um artigo no jornal londrino The Times.

"Se a China justificar seus medos, então a Grã-Bretanha não poderá dar de ombros e ir embora em sã consciência", afirmou o político, evocando o passado colonial de Hong Kong, devolvida por Londres a Pequim em 1997, após 155 anos.

A ideia é ofertar a 350 mil honcongueses que são cidadãos britânicos além-mar e a outros 2,5 milhões de pessoas que seriam elegíveis ao passaporte, um visto de residência de um ano, renovável, e um "caminho para a cidadania". O status foi criado para quem morava em Hong Kong antes da devolução, mas não permite a imigração sem controle.

Hong Kong tem 7,5 milhões de habitantes e o Reino Unido, 67,8 milhões. A medida foi chamada de "interferência grosseira" em assuntos domésticos chineses pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim, Zhao Lijian. Se Londres for em frente, disse, "haverá consequências". O tom da troca de ameaças sugere, de todo modo, que a proposta de Johnson só visa aumentar a pressão internacional sobre os chineses.

A nova lei é vista por ativistas pró-democracia no território como uma sentença de morte para o sistema vigente na região desde 1997, que prevê liberdades civis, Judiciário autônomo e capitalismo desregulado, mesmo fazendo parte de uma ditadura comunista.

O prazo de carência do arranjo, por tratado, vai até 2047. Estados Unidos, Reino Unido e outros países consideram que a proposta chinesa, que deve ser regulamentada até setembro, fere os termos do acordo de devolução.

Os ativistas em Hong Kong tiveram reações críticas à proposta do premiê. "Acho que é uma vergonha que eles nos ofereçam uma saída, e não apoio à nossa luta aqui", escreveu em rede social um dos decanos do ativismo local, Lee Cheuk Yan.

"Digamos que todo mundo que possa ir vá embora. Isso quebraria Hong Kong e deixaria a outra metade da população em situação difícil. Agradecemos o apoio, mas quero ficar aqui", afirmou Tak Fu Kwan em uma mensagem em rede de ativistas.

Ele ressalta um ponto importante: os atuais detentores de passaportes são pessoas mais velhas, ligadas à vida antes de os chineses voltarem em 1997. A grande maioria dos manifestantes em Hong Kong é composta por jovens na casa dos 20 anos.

Pequim nega que a nova lei seja repressiva, mas nesta semana fez com que o governo local vetasse a tradicional vigília em memória do Massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido em 4 de junho de 1989, quando a ditadura comunista esmagou ato pró-democracia na capital chinesa. A alegação foi a pandemia da Covid-19. Atos menores foram registrados na cidade nesta quarta-feira (3).