Regra que 'proíbe sexo' com quem não mora junto vira piada no Reino Unido

Um pacote de medidas contra a propagação do novo coronavírus anunciado pelo governo do Reino Unido virou motivo de chacota na imprensa local e na internet porque uma das regras - a impossibilidade de encontrar qualquer pessoa que não more na mesma casa em um local fechado - está sendo classificada como uma "proibição ao sexo".

O Reino Unido começou um desconfinamento gradual na segunda-feira (1º), dia em que as novas medidas entraram em vigor. A partir de agora, reuniões são permitidas ao ar livre em grupos de até seis pessoas, mas é proibido que duas pessoas que não moram na mesma casa se encontrem em um local fechado.

A regra foi classificada por alguns meios de comunicação como uma "proibição ao sexo", e a hashtag #sexban virou tendência no Twitter. Muitas pessoas fizeram piadas de que haveria autorização para manter relações ao ar livre, mas não em casa.

Nesta terça-feira (2), o governo se defendeu. O ministro da Habitação, Simon Clarke, afirmou à rádio privada LBC que o objetivo das medidas é proteger a saúde pública e reduzir as taxas de infecção. "É de suma importância, claramente, que as pessoas fiquem em suas casas e não tenhamos nenhum risco adicional de transmissão, e este é obviamente um passo fundamental para alcançá-lo", afirmou.

Quando questionado se as regras permitem que casais façam sexo em espaços abertos, Clarke riu e respondeu: "É justo dizer que o risco de transmissão do coronavírus ao ar livre é muito menor do que nos espaços fechados".

Quem for descoberto infringindo as regras terá que pagar uma multa de 100 libras (o equivalente a R$ 660,00). Houve questionamentos sobre como será a fiscalização da nova medida. O governo disse que a polícia não tem poder para entrar nas residências a não ser que suspeite de uma "atividade criminosa grave".