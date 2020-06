Policiais também marcharam e se ajoelharam com manifestantes

Em meio às manifestações contra racismo e violência policial, alguns policiais tiveram ações bem diferentes e proporcionaram imagens contrastantes. Em diferentes cidades dos EUA, os policiais - às vezes de uniformes - ajoelharam-se ao lado dos manifestantes e marcharam em solidariedade com eles.

Um vídeo que viralizou no Facebook mostra duas pessoas de uniforme se juntando a uma multidão ajoelhada no Queens, em Nova York. "Obrigado!", gritaram as pessoas na multidão. Os oficiais ainda permaneceram no local quando um círculo de pessoas começou a cantar nomes de norte-americanos negros mortos em casos recentes. Em outros locais, policiais abraçaram manifestantes.

Também houve aplausos na capital de Iowa quando os policiais de Des Moines se ajoelharam atrás de uma barricada policial. Dois fizeram uma oração pela segurança dos que estavam reunidos.

Policiais também foram filmados do lado de fora do tribunal em Spokane, no leste de Washington, ajoelhados a pedido dos manifestantes. Autoridades de segurança em Washington, Miami e Santa Cruz, na Califórnia, também tiveram atitudes semelhantes.

Em Michigan, o xerife do condado de Genesee, Chris Swanson, marchou com manifestantes. O mesmo fez o chefe de polícia de Norfolk. Em Atlanta, o chefe de polícia recebeu elogios por ter invadido uma multidão de manifestantes, estendendo as mãos e perguntando sobre as preocupações deles. "As pessoas estão chateadas, com raiva, com medo e entendo", disse a chefe de polícia Erika Shields. "Eles querem ser ouvidos."

Mas aderir às demandas dos manifestantes trouxe repreensão em alguns lugares. No centro da cidade de Washington, um oficial negro que se ajoelhou foi arrancado da multidão por seu supervisor e voltou para a fila.

Entenda o caso

As manifestações nos EUA começaram depois que George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto por um policial durante uma abordagem, em Minneapolis, no dia 25 de maio. O policial Derek Chauvin foi acusado formalmente na sexta-feira (29) por assassinato em terceiro grau e morte imprudente. O agente aparece em um vídeo ajoelhando sobre o pescoço de Floyd durante oito minutos, enquanto a vítima grita: "Não consigo respirar!", até perder a consciência. Floyd era considerado suspeito pela polícia de utilizar uma nota falsa de US$ 20 em um supermercado da região.