Agência Fitch rebaixa nota de crédito da Argentina

Folhapress

A agência Fitch rebaixou nesta terça-feira (26) a nota da Argentina de "c" para "d", por conta de seu não pagamento de juros da dívida externa no valor de US$ 503 milhões, que venceram na última sexta-feira (22). A agência também afirmou que o país está na categoria de "moratória", apesar de o governo argentino negar esse termo.