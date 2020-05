China quer permitir que agentes de segurança façam policiamento em Hong Kong

O governo de Pequim planeja permitir que agências de segurança da China continental operem oficialmente em Hong Kong, afirmou uma graduada autoridade do país, Wang Chen, diretor-geral do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. A informação é divulgada no momento em que há preocupações internacionais sobre a redução na autonomia de Hong Kong, enquanto o regime chinês reforça seu controle sobre o território.