OMS diz que tem assistido diretamente vários estados do Brasil contra pandemia

Diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan foi questionado sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, durante entrevista coletiva virtual. Ryan afirmou nesta sexta (22) que a entidade reconhece a gravidade do caso do País neste momento e tem dado "assistência direta" a vários estados, citando alguns dos mais afetados e comentando que São Paulo é o mais afetado em números absolutos, com o Amazonas sendo o mais afetado proporcionalmente ao tamanho da população.