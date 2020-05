Secretário do Tesouro dos EUA vê probabilidade de nova lei de apoio à economia

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, não garantiu nesta quinta-feira (21) que haverá mais medidas do governo federal dos Estados Unidos para apoiar a economia, mas disse que existe "grande probabilidade" de que seja necessário uma nova lei nesse sentido. Durante evento virtual do site The Hill, Mnuchin afirmou que a administração do presidente Donald Trump pretende revisar "com cuidado" nas próximas semanas os programas já em andamento, a fim de fazer ajustes e considerar eventuais novidades.