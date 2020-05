Embaixador da China em Israel é encontrado morto em casa

O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto em sua casa ao norte de Tel Aviv neste domingo, de acordo com autoridades israelenses. A causa da morte não foi esclarecida, mas as autoridades afirmam que não há indícios de crime. De acordo com veículos israelenses, o mais provável é que ele tenha sido vítima de um ataque cardíaco. Já a mídia estatal chinesa afirma que as evidências preliminares apontam para complicações de saúde, mas que "ainda são necessárias investigações adicionais".

Du Wei tinha 57 anos, era diplomata de carreira e vinha divulgando ativamente os posicionamentos da China em meio à pandemia do novo coronavírus desde que chegou a Israel, em fevereiro. Nas últimas semanas, o país entrou na rota das crescentes tensões comerciais e políticas entre a China e os Estados Unidos. O governo Trump pressiona Israel a adotar uma linha mais dura com a China, particularmente nas decisões de investimentos de Pequim em infraestrutura e na relação com empresas israelenses.

Embora receptivo às preocupações norte-americanas, Israel também vê a China como um mercado importante para empresas e produtos israelenses, além de fonte de investimento estrangeiro. O Ministério das Relações Exteriores da China não comentou a morte.