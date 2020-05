Em Israel, Pompeo pede cautela a novo governo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com Israel se preparando para anexar territórios na Cisjordânia ocupada - Vale do Jordão e grandes blocos de colônias - e em meio a uma enxurrada de confrontos que já deixou um soldado israelense e um palestino mortos, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou a Jerusalém, nesta quarta-feira (13), prometendo avançar com a proposta de resolver o conflito israelense-palestino.

O plano dos EUA é tornar Jerusalém a capital "indivisível" do "Estado judeu" de Israel e prevê anexações na Cisjordânia. Também contempla a criação de um Estado palestino em um pequeno território.

Em Israel, as pesquisas mostram um grande apoio da direita à anexação, mas não tanto no centro e na esquerda, vertentes também representadas no governo de unidade, especialmente por Benny Gantz, que assume, agora, como ministro da Defesa e, em 18 meses, como premiê.