Colômbia militariza fronteira por causa da Covid-19

O presidente da Colômbia, Iván Duque, decidiu reforçar a presença militar nas fronteiras para evitar um aumento no contágio pelo novo coronavírus na região. O estado colombiano do Amazonas, fronteiriço com Peru e Brasil, é o mais atingido pela doença no país. A principal preocupação é a contaminação por populações flutuantes, aquelas que transitam de um país para o outro em zonas de fronteira.

A Colômbia registrava, nesta quarta-feira (13), 12,2 mil casos e 493 mortes por coronavírus. No Brasil, são mais de 180 mil casos e 13 mil mortes, e, no Peru, mais de 72 mil casos e 2.057 mortes.

Os colombianos estão em isolamento desde 24 de março, duas semanas após a detecção do primeiro caso de Covid- 9 no país. O estado do Amazonas, com uma população majoritariamente composta por pobres e indígenas, tem a maior taxa de infecção per capita na Colômbia, com 94 pessoas contaminadas para cada 10 mil habitantes.

Duque afirmou que, além do reforço militar nas fronteiras, é preciso endurecer as medidas de isolamento preventivo obrigatório e a exigência de uso de máscaras e distanciamento social pela população que vive na fronteira. "Foi tomada a decisão de militarizar com mais presença todos os pontos de fronteira e exercer o devido controle, para evitar que cheguem casos de populações flutuantes", disse Duque.

Sistema prisional em Leticia tem metade dos presos infectados