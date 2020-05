Américas passam Europa em casos de Covid-19

A região das Américas superou, nesta terça-feira (12) a Europa em número de casos de Covid-19, segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS). O continente norte-americano tem 1,8 milhão de casos, enquanto o Velho Continente tem 1,73 milhão.

A Europa foi, desde meados de fevereiro, o epicentro da epidemia, nas palavras do próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mas o maior número de casos diários nas últimas semanas está sendo observado agora em países como Estados Unidos, Brasil e Canadá.

Apesar do maior número de infecções, as mortes no continente americano, que na segunda-feira (11) ultrapassaram a barreira dos 100 mil, são inferiores às quase 160 mil da Europa.

De acordo com os dados mais atualizados das autoridades sanitárias nacionais, os Estados Unidos somam 1,3 milhão de contágios, enquanto o Brasil tem 172 mil casos, sendo o oitavo do mundo em números de pessoas infectadas. O Canadá é o 13º país mais afetado com 71 mil casos.

Os EUA confirmaram 82 mil mortes, enquanto o Brasil tem 12 mil e o Canadá, 5,2 mil. Apesar dos números elevados, vários países do continente americano já estão elaborando planos de relaxamento das quarentenas impostas.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) estima que a covid-19 vai afetar as economias da região com a pior contração que a região sofreu desde 1930. Para 2020, a entidade prevê uma contração média da economia regional de 5,3%. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o diretor do Programa Mundial de Alimentos (WFP), afirmou que o Brasil tem caminhado para voltar ao "Mapa da Fome" com os impactos da pandemia.

Por falta de turistas, Caribe vê "cenário cinzento"