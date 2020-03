Donald Trump anuncia substituição de chefe de gabinete

O presidente Donald Trump nomeou nesta sexta-feira, 6, o deputado Mark Meadows como seu novo chefe de gabinete, substituindo Mick Mulvaney, que atuava no cargo há mais de um ano.

Trump anunciou a alteração no Twitter na noite desta sexta-feira, dizendo que Mulvaney se tornaria o enviado especial dos EUA para a Irlanda do Norte. A ação, há muito especulada, faz com que Meadows, que anunciou que não estava buscando a reeleição para sua vaga na Câmara da Carolina do Norte, seja efetivamente o quarto chefe de gabinete de Trump desde que o presidente assumiu o cargo em 2017.

A decisão ocorre quando o governo Trump enfrenta críticas pela forma de lidar com o novo surto de coronavírus. Mulvaney liderava a resposta interinstitucional ao vírus até Trump designar o vice-presidente Mike Pence para liderar o esforço de todo o governo há mais de uma semana.