Papa Francisco testa negativo para coronavírus

O Papa Francisco, que cancelou compromissos na semana passada após demonstrar sinais de resfriado, teve resultado negativo para coronavírus. O papa foi visto tossindo e espirrando durante missa na quarta-feira de Cinzas (26), e cancelou compromissos na quinta (27) e na sexta (28).

Apenas no domingo (1º) o líder católico voltou a aparecer na varanda do Palácio Apostólico, acenando para o público presente na Praça de São Pedro. No mesmo dia foi anunciado que ele não participaria de um exercício espiritual de seis dias com a cúria em Ariccia, ao sul de Roma, por causa do resfriado.

O Vaticano não especificou qual doença ou sintoma acomete Francisco. No entanto, em meio a temores na Itália por causa do surto de coronavírus, a possibilidade de ele estar sofrendo da epidemia foi descartada. "Não há evidências que levem ao diagnóstico de nada além de uma leve indisposição", disse o porta-voz Matteo Bruni na sexta-feira (28).

O líder católico, de 83 anos, não tem parte de um pulmão, retirado após cirurgia na sua juventude devido a problemas respiratórios.

A Itália enfrenta surto de coronavírus, com 1.694 casos confirmado e 34 mortes.