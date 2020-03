Joe Biden vence primária na Carolina do Sul e impulsiona candidatura

O ex-vice-presidente Joe Biden foi o vencedor da primária democrata na Carolina do Sul, realizada sábado (29). "Juntos, vamos ganhar a nomeação e derrotar Donald Trump", disse em uma rede social, agradecendo ao estado. O ex-vice de Barack Obama tenta se consolidar como o nome moderado que pode frear a escalada do progressista Bernie Sanders.

Projeções indicavam que o senador por Vermont terminaria em segundo na Carolina do Sul, à frente do bilionário Tom Steyer, em terceiro. Sanders havia vencido duas das três prévias do partido até aqui, e assumido o favoritismo que era de Biden. Contudo, o cenário pode mudar, com Biden ganhando impulso para a Super Terça, nesta ter-feira (3), quando 14 estados fazem suas primárias ao mesmo tempo.