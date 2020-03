Lacalle Pou é empossado presidente no Uruguai 

Luis Lacalle Pou, de 46 anos, presidente eleito do Uruguai, e a vice-presidente, Beatriz Argimón, tomaram posse, ontem, no Palácio Legislativo. O cargo foi transmitido a Lacalle Pou pelo até então presidente, Tabaré Vázquez, de 80 anos.

Em seu discurso de posse, Lacalle Pou enfatizou que é preciso fortalecer e flexibilizar o Mercosul, "para que os países do bloco possam comercializar com países de fora", e que se deve levar adiante o acordo comercial com a União Europeia (UE). Também deu grande ênfase à questão da segurança.

Ele também chamou a atenção para a deterioração da economia e do aumento do desemprego. "Precisamos começar a recuperar o Estado, reordenar os recursos e gerar a abertura do mercado." Fez também menção ao tema da deterioração do ambiente, afirmando que seu governo será "severo" nessa área.

Afirmou também que este é um momento político histórico para o Uruguai, pois pela primeira vez o país será governado por uma coalizão de cinco partidos. "Sei que isso gera incertezas, mas faremos caminho ao andar. As pessoas escolheram uma mudança e nós vamos fazer uma mudança."

A aliança comandada por Lacalle Pou está integrada por seu partido, o Nacional, o Colorado e o recentemente fundado Cabildo Aberto, liderado pelo ex-comandante do Exército e senador Guido Manini Rios, entre outros. O gabinete será integrado por representantes de todos os partidos da aliança e técnicos da opositora e esquerdista Frente Ampla, que entregou ontem o poder após 15 anos à frente do Executivo. Lacalle Pou tem defendido a necessidade de união entre os uruguaios e a busca de consensos.

"Somos inquilinos do poder, inquilinos transitórios, somos empregados da cidadania", frisou o novo presidente do Uruguai, que prestou juramento no Parlamento ainda presidido pelo ex-presidente e senador José Pepe Mujica (2010-2015).

Na plateia de convidados internacionais estavam o presidente Jair Bolsonaro, o chileno Sebastián Piñera, o colombiano Iván Duque e o paraguaio Mario Abdo Benítez, além da esposa, dos filhos e do pai de Lacalle Pou, o ex-presidente Luis Alberto Lacalle. Segundo a televisão uruguaia, o presidente brasileiro foi recebido por um misto de vaias e aplausos quando saiu do Parlamento.

Presidente promete apoio no combate à violência