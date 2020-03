Coronavírus: Austrália e Tailândia registram primeira morte

A Austrália anunciou neste domingo (1º) a primeira morte por coronavírus em seu território, horas depois de os EUA confirmarem que uma pessoa infectada pelo vírus morreu no estado de Washington. Outro país a informar sua primeira vítima fatal por Covid-19 foi a Tailândia, mais de um mês após se tornar a primeira nação fora da China a reportar a infecção. Ao longo do fim de semana, Armênia, Irlanda, Luxemburgo, Equador e Catar relataram suas primeiras infecções. Em todo o mundo já são mais de 2,9 mil mortos e 86 mil infectados.

A China reportou neste domingo 35 novas mortes e mais 573 casos da infecção, elevando o número de vítimas fatais a 2.870 e um total de 79.824 infectados. Entre os mortos contabilizados está um médico de Wuhan que foi infectado durante o combate ao vírus, informou o hospital local.

Outros países com acelerado crescimento no número de casos nos últimos dias também atualizaram seus números no fim de semana. Na Coreia do Sul, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram 586 novos casos confirmados no sábado (29), incluindo uma morte. Com isso, o país já contabiliza 18 óbitos e 3.736 ocorrências. A Itália relatou, também no sábado, mais oito mortes de infectados pelo vírus, chegando a 29 vítimas fatais no país, enquanto o número total de casos subiu a 1.128. O Irã anotou 54 mortes e 978 infectados.

O número cada vez maior de casos em todo o mundo, com crescente contabilização de mortes por uma doença inicialmente concentrada na China provocou temores de uma pandemia global, desencadeando uma nova rodada de restrições de viagens e fazendo com que os mercados caíssem.

Os EUA vão rastrear, desde a chegada no aeroporto, cidadãos que passaram por países com a circulação da doença. O governo também está aconselhando fortemente as pessoas a não viajarem para áreas da Itália e Coreia do Sul que possuem registros de infecção pelo vírus.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã havia aconselhado seus cidadãos a ficarem longe da Coreia do Sul, enquanto a agência de notícias estatal Irna informou que o Azerbaijão fechou, no sábado, sua fronteira com o Irã por duas semanas.