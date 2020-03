Grécia impede entrada de cerca de 10 mil imigrantes no país

A Grécia impediu a entrada de 9.972 imigrantes na região do rio Evros, fronteira com a Turquia e a Bulgária, entre as 4h da manhã de sábado (29), e o mesmo horário deste domingo (1º). Em reação, o premiê grego Kyriakos Mitsotakis convocou uma reunião emergencial da segurança nacional do País. Somente nessas 24 horas, 73 migrantes foram presos.

De acordo com a ONU, no sábado, cerca de 13 mil migrantes estavam na fronteira entre os dois países. A Turquia anunciou na sexta-feira (28), que abriria as fronteiras terrestres e marítimas para permitir a migração da população à Europa. A decisão reacendeu o medo de uma nova crise migratória semelhante à que abalou o Velho Continente em 2015.