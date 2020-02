Coronavírus: Máscaras não previnem contágio, mas ajudam a reter transmissão

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Umas das recomendações da Organização Mundial da saúde (OMS) durante a coletiva nesta quinta-feira (27), na Suíça, é de que as máscaras de proteção são indicadas apenas para pessoas que já contraíram o coronavírus, como forma de prevenir a transmissão da doença.

Representantes da entidade explicaram que a prevenção contra o coronavírus é similar às medidas contra a gripe, como higienização constante das mãos. No entanto, eles explicaram que, diferentemente da influenza, o coronavírus ainda pode ser contido. "Com medidas de contenção, é possível ver recuo no número de casos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,.