Japonesa contrai coronavírus duas vezes

Uma japonesa que trabalha como guia turística teve resultado positivo para o teste de coronavírus pela segunda vez. Ela já havia contraído o COVID-19, se recuperado e voltou a apresentar os sintomas da doença, informou nesta quinta-feira (27) a agência de notícias Reuters.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta quinta que o governo está buscando fechar todas as escolas em escala nacional, numa tentativa de limitar a disseminação do coronavírus no país. O fechamento vai começar na segunda-feira (2) e se estenderá até o início de abril, quando as escolas normalmente reabrem para iniciar o novo ano letivo, após um recesso no fim de março.

Na quarta-feira (26), Abe determinou o cancelamento ou adiamento de grandes eventos públicos por duas semanas. A liga de futebol profissional do Japão (J-League) anunciou o adiamento de jogos da Copa da Liga e das três divisões do campeonato nacional marcadas entre sexta-feira (28) e 15 de março. O país é sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano.

O governo japonês está estudando medidas adicionais para proteção da indústria do turismo e empresas de menor porte que foram fortemente atingidas pelos temores do coronavírus. Autoridades já apresentaram um pacote de US$ 140 milhões para combater o surto. Elas planejam agora utilizar fundos de reserva do orçamento nacional deste ano para medidas adicionais.

A prioridade será ajudar empresas de pequeno e médio porte a obterem recursos.As autoridades querem expandir o atual sistema de garantia de crédito. Ele cobre cerca de 150 tipos de negócios, incluindo produção de cimento e varejo de bebidas alcoólicas. Debates estão em andamento para acrescentar hotéis e operadoras de ônibus de turismo à lista.

De acordo com a agência de notícias NHK, até 0h de quarta-feira (26), foram registradas cinco mortes e 862 infecções causadas pelo Covid-19 no Japão. Entre os casos, 691 envolvem passageiros e tripulantes do navio Diamond Princess, que esteve atracado em quarentena no porto de Yokohama, após chegar de Hong Kong.