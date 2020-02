Ataque a tiros deixa ao menos seis mortos em cervejaria nos EUA

Um ataque a tiros deixou ao menos seis mortos em Milwaukee, no estado de Wisconsin, na Costa Leste dos Estados Unidos. O incidente ocorreu no complexo da cervejaria Molson Coors por volta de 14h11 (11h11 em Brasília). A empresa enviou um email aos funcionários que estavam no local alertando para a presença de um atirador em um dos prédios. Ao menos 600 pessoas trabalham no complexo.

Segundo a rede de TV ABC, o suspeito era funcionário da companhia - ele também morreu.

O prefeito da cidade, Tom Barrett (Partido Democrata), foi até as instalações da companhia e disse que policiais estão realizando varreduras para garantir que não há outras ameaças. A polícia informou numa rede social que investiga um "incidente crítico" que ainda está em andamento.

Há um grande número de policiais, incluindo agentes do FBI, ambulâncias e bombeiros no local, além de agentes do esquadrão antibombas. A empresa afirmou num comunicado que está colaborando com as autoridades.

Antes de uma entrevista coletiva sobre os casos de coronavírus, o presidente americano, Donald Trump, disse que "um assassino malvado" havia matado cinco pessoas em Milwaukee e ofereceu suas condolências aos familiares das vítimas.

As autoridades não informaram o número oficial de vítimas.

Na última década, o número de ataques a tiros nos Estados Unidos triplicou, somando 526 mortes de acordo com dados de agosto de 2019. A cada incidente, os EUA retomam o debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar.

Grupos armamentistas do país argumentam que a Segunda Emenda da Constituição americana dá ao indivíduo o direito de ter e portar uma arma de fogo. O número estimado de armas (registradas e ilegais) nos EUA varia de 265 milhões a quase 400 milhões - a população americana soma cerca de 328 milhões de habitantes.

A presidente da Câmara de Deputados americana, Nancy Pelosi, disse que "o Congresso tem o dever [junto às vítimas] de tomar medidas reais para pôr fim à violência com armas de fogo".

O tema é um dos pontos centrais do debate político que antecede as eleições presidenciais de novembro deste ano - democratas defendem regras rígidas para restringir a venda de armas, enquanto republicanos em geral adotam uma posição conservadora se baseando na Segunda Emenda.