Em Lucca, clima ainda é de tranquilidade apesar da expansão do coronavírus na Itália

Luciane Medeiros

Apesar do aumento no número de casos de contaminação por coronavírus na Itália e restrição na circulação entre as cidades afetadas no Norte e Nordeste do país, o clima ainda é de normalidade em outras regiões. Ao contrário dos residentes da Lombardia, que registra foco do surto em 11 cidades e foi pedido às pessoas que façam “um toque de recolher voluntário”, permanecendo em suas casas, em Lucca, na Toscana, o comércio e escolas funcionaram normalmente nesta quarta-feira (26).