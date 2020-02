Na Itália, ruas vazias por medo do coronavírus

Máscaras, ruas vazias e espaços públicos com eventos cancelados, incluindo missas. A apreensão cresce na Itália no ritmo da divulgação de novos casos. Nesta terça-feira (25), o país registrou a 11ª morte pelo novo coronavírus (Covid-19). Ao todo, já são 320 casos registrados da doença.

As vítimas são, majoritariamente, idosos com problemas prévios de saúde ou que estavam hospitalizados. As principais regiões atingidas são o Norte e o Nordeste, embora a epidemia tenha avançado em direção ao Sul.

Um decreto do Ministério da Saúde, com disposições específicas e destinadas aos residentes da Lombardia, foco do surto em 11 cidades, cancelou eventos e pede às pessoas um "toque de recolher voluntário", ao "evitar lugares superlotados e participação em manifestações".

O premiê Giuseppe Conte reconheceu falhas em um hospital da região de Milão que favoreceram a propagação de Covid-19. O hospital recebeu um doente considerado o "paciente número um" e dali o vírus se propagou, com inúmeros casos na Lombardia.

Entre as medidas extraordinárias, válidas até o dia 1º de março, há restrição na circulação entre as cidades afetadas - com patrulhamento do Exército -, fechamento de 5,5 mil escolas, além de creches, teatros, cinemas e museus. No domingo, o chefe da região do Vêneto, Luca Zaia, suspendeu até o tradicional Carnaval de Veneza.

A preocupação atinge todos os que chegam, independentemente de virem de países ainda sem o surto. Segundo o motorista de Uber brasileiro Wenderson, que está há dois anos em Milão, o movimento caiu, ao menos, 40%. "Ninguém quer saber de sair de casa", afirmou.

Eventos futuros também já são afetados. A feira de literatura infantil e juvenil de Bolonha - a principal do mundo - foi adiada em razão do avanço do coronavírus. O evento, que seria realizado de 30 de março a 2 de abril, foi transferido para 4 a 7 de maio.

"Se fala de tudo e de modo confuso: isolamento, fechamento de escolas, cinemas, teatros. Mas, a cada nova notícia, o resultado é o mesmo, com as pessoas correndo para estocar comida", conta o arquiteto brasileiro Gustavo Minosso, há 12 anos em Milão.

Apesar de continuar a frequentar seu escritório normalmente, Minosso tem evitado lugares fechados. Até o momento, não vê motivos para pânico. "Existe muito alarmismo", argumenta.

Mas até as missas estão canceladas no Norte da Itália. Enterros e casamentos podem ser celebrados, mas somente com a presença dos parentes próximos. A Igreja até sugere assistir missas pela TV. O padre Gabriele Bernardelli, pároco da cidade de Castiglione d'Adda, dirigiu uma mensagem comovente aos fiéis: "Percebemos a nossa impotência e, por isso, gritemos a Deus a nossa surpresa, o nosso sofrimento, o nosso temor".

Brasileiros estão inseguros quanto a viagens

Entre os brasileiros que pretendem se deslocar para Milão ou arredores nos próximos dias - e meses -, a sensação geral é de espera. "Até o momento, não tivemos nenhum tipo de desistência", diz a agente de viagens Simonetta Occhionero. Um de seus clientes, no entanto, o empresário gaúcho Edson Busin, diretor de Marketing da Dell Anno, já está revisando seus planos de viagem para o Salão do Móvel de Milão, marcado para abril. "Há seis meses programamos a viagem, mas, na sexta-feira (28), faremos uma reunião final para decidir sobre nossa ida, e, pelas notícias que temos até agora, a possibilidade de que ela não ocorra é bem grande." O Ministério da Saúde adicionou, na segunda-feira (24), oito países na lista de alerta do novo coronavírus, incluindo Itália, Alemanha e França. Além desses, entram no rol do governo Austrália, Filipinas, Malásia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Isso significa que serão considerados suspeitos da doença passageiros que estiveram nesses locais e apresentem sintomas, como febre forte e tosse. O novo protocolo é resultado da confirmação de transmissão do vírus dentro desses países. Antes, pessoas com sintomas de gripe vindas da Itália, por exemplo, não recebiam atenção especial da vigilância sanitária brasileira, pois a suspeita de coronavírus era descartada na hora. Agora, haverá protocolo específico em que, caso o passageiro tenha febre associada a algum outro sintoma, será enquadrado automaticamente como caso suspeito. Há quatro suspeitas no Brasil - três em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Já foram descartadas 54. A avaliação de integrantes da pasta é de que, com a nova lista, o total de suspeitas deve subir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 79.409 casos confirmados de coronavírus no mundo e 2.622 óbitos.



Suíça, Croácia, Áustria e Espanha registram os primeiros casos