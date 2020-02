Homem fere 30 com carro em desfile de Carnaval na Alemanha

A Alemanha aumentou a segurança em desfiles de Carnaval realizados nesta terça-feira, depois que um homem atropelou intencionalmente, na segunda-feira, pessoas em uma parada na cidade de Volkmarsen, no Oeste do país. Ao menos 60 pessoas ficaram feridas, sendo um terço crianças, que geralmente vão ao desfile para recolher doces jogados para a multidão. O motorista, de 29 anos, foi preso. As autoridades relataram que ele não estava bêbado no momento da ação, mas aguardam pelos testes de drogas.

Segundo a imprensa local, o veículo cinza da marca Mercedes com placa local avançou 30 metros contra o público que acompanhava o desfile às 14h30min (10h30min de Brasília). O motorista havia furado um bloqueio e usado uma rua que estava fechada ao trânsito. Volkmarsen, no estado de Hesse, tem cerca de 7 mil habitantes e fica a 280 quilômetros da capital Berlim.

O incidente aconteceu durante as celebrações da "segunda-feira das rosas", dia em que a Alemanha comemora o principal momento do Carnaval no país. Outros desfiles em Hesse foram cancelados.

O país ainda se recupera de um atentado terrorista em Hanau, subúrbio de Frankfurt. Um homem de 43 anos assassinou a tiros nove pessoas em um bairro frequentado por muçulmanos. Ele então matou a própria mãe e se suicidou.