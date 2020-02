G-20: Estamos preparados para tomar novas medidas contra riscos como coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O G-20 aumentará sua atividade de monitoramento de riscos globais, "incluindo a recente epidemia de COVID-19 (coronavírus)", informa comunicado divulgado após reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do bloco encerrada ontem em Riad, Arábia Saudita. Outros riscos para o crescimento econômico mundial citados foram tensões geopolíticas e comerciais, além de incertezas políticas. "Estamos preparados para tomar novas ações para lidar com esses riscos", completa a nota.

A menção ao vírus foi breve, e o restante do comunicado abordou formas de os países alcançarem crescimento sustentável. "A política fiscal deve ser flexível e voltada ao crescimento ao mesmo tempo que assegura que a relação entre dívida e PIB está em caminho sustentável", diz um trecho do documento. Para política monetária, a recomendação e de continuidade do suporte à atividade econômica e da busca por assegurar estabilidade de preços.

O grupo também concordou em desenvolver uma agenda de tecnologia de infraestrutura - chamado de "InfraTech" -, para estimular o uso de novidades tecnológicas em projetos de infraestrutura.