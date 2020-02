Irã tem a menor participação de eleitores em pleito desde 1979

O Ministério do Interior do Irã anunciou que 42,57% dos eleitores participaram da eleição parlamentar de sexta-feira (21), com o número ficando abaixo de 50% pela primeira vez desde a Revolução Islâmica, em 1979. Os radicais iranianos conquistaram todos os 30 assentos na capital, Teerã. O ex-prefeito da cidade Mohammad Bagher Qalibaf, um dos principais candidatos ao cargo de orador parlamentar, teve mais de 1,2 milhão de votos.