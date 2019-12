Hong Kong congela fundo de apoio a protestos pró-democracia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Autoridades policiais de Hong Kong congelaram nesta sexta-feira (20) o equivalente a nove milhões de euros de um fundo destinado a apoiar manifestantes pró-democracia e detiveram quatro pessoas por suspeitas de lavagem de dinheiro. Nas ruas, os manifestantes pedem à polícia provas dessas acusações, considerando-as infundadas.

A polícia focou a investigação na plataforma online sem fins lucrativos Spark Alliance, criada em 2016, que atualmente estava recolhendo donativos destinados aos críticos do governo dessa região administrativa da China. A Spark Alliance é uma das duas plataformas que já juntaram milhões de dólares para fornecer apoio legal a pessoas detidas nos protestos pró-democracia que duram seis meses em Hong Kong. Agora, as autoridades policiais acreditam que algumas das doações a esta plataforma foram utilizadas pelos criadores do fundo para outros investimentos.

"Descobrimos que o dinheiro doado foi transferido para outra empresa e que uma quantia significativa foi investida em produtos pessoais", afirmou o superintendente Chan Wai-kei. "A pessoa que se beneficia destes produtos é a mesma que comanda essa outra empresa", explicou. Os detidos por suspeita de lavagem de dinheiro são três homens e uma mulher com idades entre 17 e 50 anos.

Em comunicado numa rede social, a Spark Alliance descreveu as suspeitas da polícia como "nódoas" e informou que os quatro detidos têm representação legal, não podendo avançar mais informações devido aos "processos legais pendentes".

A plataforma afirmou, porém, que vai deixar de aceitar donativos na sua conta no banco Corporação Bancária de Hong Kong e Xangai, sediado em Londres.

Agência Brasil