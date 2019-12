Japão pede que Seul retifique posição sobre trabalho forçado durante a Segunda Guerra

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O chanceler japonês Toshimitsu Motegi reiterou, no domingo, a posição de que a Coreia do Sul deve retificar violações de direito internacional e da questão de trabalhos forçados realizados no período da Segunda Guerra.

Ele afirmou que a deterioração nas relações entre os dois países é fruto das questões de trabalhos forçados. No ano passado, a Suprema Corte da Coreia do Sul ordenou que firmas japonesas pagassem indenizações para os autores de ações que alegam ter sido, eles próprios ou seus familiares, forçados a trabalhar em empresas japonesas no período da Segunda Guerra Mundial.