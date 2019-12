Secretário-geral da ONU diz estar desapontado com resultados da COP25

O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), António Guterres afirmou neste domingo (15), em sua conta no Twitter, estar desapontado com os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25). As negociações terminaram neste domingo em Madri, na Espanha, sem que os participantes tenham chegado a um acordo sobre como regular os mercados globais de carbono.

Segundo ele, "a comunidade internacional perdeu uma importante oportunidade de mostrar maior ambição para mitigação, adaptação e financiamento no enfrentamento à crise climática".

Apesar dos resultados aquém do esperado, Guterres ponderou que não irá desistir. "Eu estou mais determinado do que nunca em trabalhar para que 2020 seja o ano em que todos os países se comprometam em fazer o que a ciência nos diz ser necessário para alcançar a neutralidade do carbono em 2050 e um aumento de temperatura que não esteja acima de 1,5 grau".