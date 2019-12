Após eleições, Trump promete acordo mais lucrativo com Reino Unido

O presidente norte-americano Donald Trump postou nesta sexta (13) mensagem no Tweeter dando os parabéns a Boris Johnson pela vitória nas eleições gerais no Reino Unido . Trump afirmou que o "Reino Unido e os Estados Unidos estarão agora livres para fazer um novo acordo comercial após o Brexit".

Segundo Trump, o acordo entre as duas nações "tem o potencial de ser muito maior e mais lucrativo do que qualquer acordo que possa ser feito com a União Europeia". "Comemore Boris", disse o presidente Trump na mensagem.

Antes do final da apuração, por volta das 8h30min (5h40min, em Brasília), o Partido Conservador já tinha a maioria com 364 assentos no Parlamento, enquanto seu principal adversário, o Partido Trabalhista, estava com 203. A essa altura, faltava apenas uma cadeira a ser preenchida, dos 650 postos. Johnson se tornou primeiro-ministro em julho de 2019, sem ganhar uma eleição, após Theresa May renunciar ao cargo, por não conseguir aprovar seu acordo para o Brexit após três tentativas.

As eleições legislativas no Reino Unido estavam previstas apenas para 2022, mas Johnson decidiu antecipá-las após perder a maioria no Parlamento em setembro, com a rebelião de 21 deputados de seu partido. Inicialmente seu pedido foi rejeitado por três vezes, até que, finalmente, no dia 29 de outubro, os parlamentares concordaram em realizar o pleito em 12 de dezembro.

Com a ampla maioria conquistada pelo Partido Conservador nestas eleições, Johnson fica em uma posição muito mais confortável para conseguir promover a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro de 2020, como sempre prometeu.

Agência Brasil